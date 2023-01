Fot. pixabay.com / White77

Jakie imiona najczęściej nadawali mieszkańcy Kołobrzegu? Miejscowy Urząd Stanu Cywilnego podzielił się statystykami z ostatnich dwunastu miesięcy.

Dokładnie 667 urodzeń dzieci odnotował Urząd Stanu Cywilnego w Kołobrzegu. To mniej niż rok i dwa lata temu, gdy nad morzem przyszło na świat odpowiednio 707 i 737 maluchów.



Najczęściej nadawane przez kołobrzeżan imiona dzieci to w przypadku dziewczynek Pola, Hanna i Zuzanna. Chłopcy najczęściej otrzymywali imiona: Nikodem, Antoni i Stanisław.



Nad morzem odnotowano również mniej zgonów: dokładnie 877 przy 1029 rok wcześniej i 908 w 2020 roku. USC udzielił natomiast 329 ślubów, co jest liczbą mniejszą o 20 od 2021 roku.



W czasie ostatnich 12 miesięcy 1247 osób zameldowało się w Kołobrzegu na stałe. W tym czasie z miasta nad Parsętą wyniosło się 831 osób.