Co dalej ze stoczniową świetlicą? Trwają rozmowy

"Rozmawiamy na temat przyszłości świetlicy stoczniowej" - mówi wojewoda zachodniopomorski. Zbigniew Bogucki potwierdza, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zainteresowane utworzeniem w Szczecinie instytucji poświęconej historii "Solidarności".

- Cały czas rozmawiamy na ten temat. Jest wola ze strony ministra kultury i dziedzictwa narodowego, żeby w ten projekt się zaangażować. Rozmawialiśmy na ten temat z "Solidarnością". Na razie są to rozmowy robocze. Na pewno idziemy do przodu i mam nadzieję, że przy dobrej woli wszystkich stron. Świetlica jest dla nas symboliczna, a niestety przez wiele lat była zaniedbana - podkreśla wojewoda Bogucki.Optymistą jest również Marcin Stefaniak z Rady Instytutu Dziedzictwa Solidarności - to ta instytucja miała zająć się świetlicą stoczniową.- Poinformowaliśmy pana wojewodę o bieżących ustaleniach dotyczących tego ważnego dla historii miasta miejsca. Raczej wszyscy uważamy, że temat powoli jest zamykany. Mam nadzieję, że będą podjęte decyzje, które w końcu pozwolą nam powiedzieć za jakiś najbliższy czas, że Szczecin będzie miał w przyszłości swoją własną instytucję poświęconą historii "Solidarności" - zaznacza Stefaniak.Dyskusje o przyszłości świetlicy stoczniowej trwają już ponad dekadę. O utworzenie miejsca, gdzie powstanie wystawa poświęcona szczecińskim strajkom, zabiegają związkowcy. W świetlicy Stoczni Szczecińskiej w 1980 roku zostały podpisane porozumienia sierpniowe. Budynek należy do Miasta i od wielu lat niszczeje.