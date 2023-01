Świnoujście: Tunel już z wyjściami ewakuacyjnymi [ZDJĘCIA]

Początek roku dla budowy tunelu w Świnoujściu jest obiecujący. Pogoda sprzyja pracom drogowym. Robota wre także pod wodą. Wykonawca zapewnia, że termin zakończenia prac już nie ulegnie zmianie.

W samym tunelu, w tej chwili trwają prace porządkowe. Mimo świątecznej przerwy, ruch na budowie nie ustał - mówi Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia. - Bardzo się cieszymy, że prace trwają i są bardzo intensywne. Może za parę tygodni będzie można się przejść po czystym i przygotowanym do docelowego użytkowania obiekcie. Oczywiście ciągle w kasku - zaznacza Michalska.Styczeń, to czas, w którym budowa miała finiszować. Półroczny poślizg, to efekt jednego z bardziej skomplikowanych etapów, który na szczęście wykonawca ma już za sobą. - Budowa wyjść ewakuacyjnych. Można już dzisiaj się przejść i w pełni sprawdzić, jak działa piesza ewakuacja - podkreśla Barbara Michalska.Tunel ma być gotowy w maju 2023 roku.