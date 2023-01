Styczniowy spontan morsów [ZDJĘCIA]

Początek "Styczniowego Spontanu" w niedzielę o godz. 11. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Początek "Styczniowego Spontanu" w niedzielę o godz. 11. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Początek "Styczniowego Spontanu" w niedzielę o godz. 11. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Chociaż Światowy Festiwal Morsowania w Kołobrzegu w tym roku się nie odbędzie, to miejscowi miłośnicy zimowych kąpieli mają pomysł, jak zastąpić swoją kultową imprezę.

"Styczniowy Spontan" to propozycja Kołobrzeskiego Klubu Morsów na zastąpienie Światowego Festiwalu Morsowania. Tegoroczny festiwal z powodów finansowych został odwołany, natomiast kołobrzescy miłośnicy kąpieli w zimnym Bałtyku postanowili zorganizować spotkanie dla fanów tej imprezy. Wydarzenie zaplanowano na najbliższą niedzielę 8 stycznia.



Łukasz Zięba, prezes Kołobrzeskiego Klubu Morsów liczy na to, że pomimo odwołania głównej imprezy do morza wspólnie wejdzie kilkaset osób.



Początek "Styczniowego Spontanu" w niedzielę o godz. 11.



Światowy Festiwal Morsowania w Kołobrzegu odbywał się przez ostatnie 10 lat. Organizatorzy zaznaczają, że impreza może powrócić w przyszłym roku.