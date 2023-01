"Wyborcy nie wybaczą elementarnej, politycznej głupoty"

Polityk partii rządzącej spokojny, że dojdzie do porozumienia PiS z Solidarną Polską w sprawie ustawy o sądach i przyjęciu Krajowego Planu Odbudowy.

- Wyborcy nie wybaczą nam elementarnej, politycznej głupoty - a tym, zdaniem Joachima Brudzińskiego, byłoby rozbicie Zjednoczonej Prawicy na kilka miesięcy przed wyborami i w konsekwencji dojście do władzy Platformy Obywatelskiej i reszty totalnej opozycji.Na dzisiaj zaplanowano spotkanie liderów obu ugrupowań tworzących rząd. Brudziński mówił, że nie będzie w nim uczestniczył, ale jest dobrej myśli.- Ufam, że zarówno pan minister Ziobro jak i jego - czasami mocno rozgorączkowani, rozemocjonowani - młodsi współpracownicy zdają sobie sprawę, że alternatywą dla rozbicia Zjednoczonej Prawicy są rządy Platformy Obywatelskiej i tzw. totalnej opozycji. Wyborcy prawicy są w stanie wybaczyć nam potknięcia, szczególnie, kiedy potrafimy przyznać się do błędu, uderzyć w piersi, ale nie będą w stanie wybaczyć nam elementarnej, politycznej głupoty - podkreślił.Brudziński przypominał też, że gdy Solidarna Polska samodzielnie startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego "boleśnie zweryfikowała swoje społeczne poparcie" nie zdobywając mandatu.