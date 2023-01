Kołobrzeg. Miejskie targowisko jak po wojnie [ZDJĘCIA]

Wykonawca inwestycji rozebrał wysłużone elementy, przeprowadził też pierwsze roboty ziemne i montuje nowe ogrodzenie. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Wykonawca inwestycji rozebrał wysłużone elementy, przeprowadził też pierwsze roboty ziemne i montuje nowe ogrodzenie. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Wykonawca inwestycji rozebrał wysłużone elementy, przeprowadził też pierwsze roboty ziemne i montuje nowe ogrodzenie. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Wykonawca inwestycji rozebrał wysłużone elementy, przeprowadził też pierwsze roboty ziemne i montuje nowe ogrodzenie. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeskie targowisko przy ulicy Trzebiatowskiej zostało niemal zrównane z ziemią. Handel ma jednak powrócić w to miejsce za niespełna pół roku.

Trwa przebudowa miejskiego targowiska w Kołobrzegu. Po starych budach handlowych niemal nie ma już śladu. Wykonawca inwestycji rozebrał wysłużone elementy, przeprowadził też pierwsze roboty ziemne i montuje nowe ogrodzenie.



Paweł Werema, współwłaściciel firmy realizującej zlecenie dla magistratu mówi, co zmieni się na miejscu.



- Kolejną rzeczą, którą tu wykonamy będzie utwardzony, nowy plac z kostki betonowej typu polbruk o powierzchni ok. 8 tysięcy metrów kwadratowych. W centralnej części targowiska będzie wykonana wiata stalowa o powierzchni ok. 900 metrów kwadratowych - zapowiada Werema.



Dodatkowo targowisko zyska nowy budynek socjalno-biurowy z toaletami, a cały teren zostanie oświetlony. Prace powinny zakończyć się za pięć miesięcy. Do tego czasu lokalni przedsiębiorcy i rolnicy z regionu będą sprzedawać swoje towary na prowizorycznym targowisku przygotowanym przy ulicy 6. Dywizji Piechoty.