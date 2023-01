Zmalała liczba wypadków i ofiar śmiertelnych na drogach w regionie

WRD KMP Szczecin - Zespół Speed. Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Mniej wypadków, ofiar i osób rannych - zachodniopomorska policja podsumowała rok na drogach regionu.

W całym ubiegłym roku doszło do 892 wypadków drogowych, to o prawie 6 procent mniej niż rok wcześniej. Zginęło w nich 75 osób, to 21 procent mniej niż w 2021 roku. 1007 osób zostało rannych.



Policjanci interweniowali do prawie 17 tysięcy kolizji drogowych. Było także mniej wypadków z udziałem rowerzystów i pieszych.



Niezmienne trzy najczęstsze przyczyny powstawania wypadków drogowych to: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (180 wypadki), niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (161 wypadki) i nieprawidłowe zachowania wobec pieszych uczestników ruchu (137 wypadki).



Zachodniopomorscy policjanci wykonali ponad 350 tysięcy kontroli drogowych. Zatrzymali 1213 prawa jazdy kierowcom, którzy przekroczyli prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym oraz zatrzymano 5335 kierujących pod wpływem alkoholu i 957 kierujących pod wpływem narkotyków.