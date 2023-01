Kolejne tajemnicze pęknięcia szyb w tramwajach. Ktoś strzela? [WIDEO]

Jest już trzecie zgłoszenie o pękniętej szybie w składzie komunikacji miejskiej w Szczecinie. Jedną z hipotez jest strzał z wiatrówki. Policja szuka świadków zdarzenia.

Chodzi o zdarzenie z 22 grudnia 2022 r. w rejonie przystanku na ul. Niemcewicza i autobusu linii 87. Także o incydenty z poniedziałku z ul. Potulickiej i tramwaju nr 9 oraz linii 1, gdzie pękniętą szybę na pętli zauważył motorniczy.Pasażerowie komunikacji miejskiej są zaniepokojeni, bo takiej serii informacji w Szczecinie jeszcze nie było.- Przeżyłam 66 lat w tym mieście, ale takiej sytuacji jeszcze nigdy nie było. Jestem bardzo zmartwiona. Zaraz człowiek myśli, a co gdybym to ja była w tym tramwaju czy autobusie. Szok, masakra, co się dzieje? - mówi pasażerka.Okoliczności zdarzeń wyjaśnia policja.