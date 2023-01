Wyprowadzenie pieniędzy z klubu Chemik Police ponownie na wokandzie

Wątek Chemika w aferze polickiej po raz kolejny na wokandzie. We wtorek odbyło się przesłuchanie kolejnych świadków.

Na ławie oskarżonych jest m.in. była prezes klubu siatkarskiego Chemik Police, Joanna Ż. Oskarżona jest o wyprowadzanie z klubu pieniędzy w celu sfinansowania jej kampanii w wyborach parlamentarnych - mówi Michał Tomala, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie.- One dotyczyły przede wszystkim analizy statystyk siły klubów. Za te umowy miała być uiszczona opłata ponad 184 tysięcy złotych. Przy czym ta kwota została faktycznie wypłacona, natomiast nie została w jakikolwiek sposób zrealizowana żadna z tych dwóch umów - mówi Tomala.Wśród przesłuchiwanych we wtorek świadków był Robert Zdobylak, były działacz polickiej Platformy Obywatelskiej, który powiedział, że Joanna Ż. znała zasady finansowania kampanii, ponieważ startowała już w wyborach do sejmiku województwa. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na początek kwietnia.