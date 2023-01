Kontrakt na wykonanie nabrzeży i infrastruktury dla nowego doku podpisany

Zdjęcie poglądowe. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest wykonawca nabrzeży i infrastruktury potrzebnej dla nowego doku, który stanie w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Budowę przeprowadzi spółka Doraco, ta sama, która wybudowała stadion miejski w Szczecinie.

Kontrakt, który został już podpisany, zakłada m.in. wykonanie 17-metrowej głębi dokowej, czyli miejsca, gdzie będzie w przyszłości zanurzał się dok numer 8. W stoczni powstanie też 60-metrowy pomost do doku, dalby - czyli pale do których będzie przycumowany, zostaną też zmodernizowane nabrzeża.



Stocznia buduje nowy dok numer 8, który będzie miał 235 metrów długości i 47 m szerokości. Ma on umożliwić stoczni remonty większych statków niż dotychczas.



Wykonawca ma na zakończenie inwestycji 18 miesięcy. Pierwsze prace budowlane powinny rozpocząć się jeszcze w styczniu. Gryfia nie podaje wartości kontraktu.