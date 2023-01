Czipowanie psów będzie obowiązkowe. Lekarz weterynarii komentuje

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Alexa / pixabay.com (CC0 domena publiczna)

To bardzo dobry pomysł, który pomoże w wyeliminowaniu problemu bezdomnych psów - w ten sposób Wojewódzki Lekarz Weterynarii, dr Maciej Prost komentuje propozycje Ministerstwa Rolnictwa o obowiązkowym czipowaniu czworonogów.

- Dzięki temu samorządy zaoszczędzą miliony, które co roku wydawane są na programy zapobiegania bezdomności zwierząt - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Rekcji" dr Prost. - Te programy wynikają z ustawy o ochronie zwierząt. Przez lata obowiązywania tego przepisu nie dostrzegłem spadku procenta bezdomnych zwierząt, czyli te plany tak naprawdę nie działają.



Jak się okazuje wiele organizacji po prostu nieuczciwie zarabia na bezdomności zwierząt - dodał Maciej Prost. - A jak inaczej to wytłumaczyć, skoro staramy się od 2012 roku o wprowadzenie przepisu i do tej pory w zasadzie nie udało się tego- z dziwnych powodów - wprowadzić. Nie potrafię sobie tego wytłumaczyć, że pewnym organizacjom i ludziom zależy na gonieniu króliczka, ale tak, żeby go nie złapać.



Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedział, że ustawa dotycząca obowiązkowego czipowania ma być gotowa w pierwszym półroczu tego roku.