Muzeum Narodowe w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik

Muzeum Narodowe przy Wałach Chrobrego w Szczecinie oraz Muzeum Tradycji Regionalnych przy ulicy Staromłyńskiej są zamknięte dla zwiedzających.

Powodem jest brak dostaw ciepła przez Szczecińską Energetykę Cieplną do tych instytucji kultury. - Mamy poważną awarię węzłów ciepłowniczych - mówi Elżbieta Jurska z Muzeum Narodowego w Szczecinie.



- Ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie - bez ciepła dostarczanego przez SEC - utrzymać odpowiednich temperatur w salach wystawowych, musimy wystawy zamknąć - potwierdziła.



Wskazania termometrów w pomieszczeniach to 11-12 stopni Celsjusza.



Muzeum przy Wałach Chrobrego będzie zamknięte do 15 stycznia, Muzeum Tradycji Regionalnych przy ulicy Staromłyńskiej do końca miesiąca.