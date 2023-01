Poseł PSL negatywnie o starcie ze wspólnej listy opozycji

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Jak będzie jedna, wielka, wspólna lista opozycji w wyborach do parlamentu, to on z niej nie wystartuje - poseł klubu Koalicja Polska PSL Radosław Lubczyk w "Rozmowie pod krawatem" mówił, że "nie wyobraża sobie", żeby kandydował razem z politykami lewicowych partii.

Był przeciw obniżeniu wieku emerytalnego. Teraz chce wolnego wyboru



W 2015 roku Radosław Lubczyk startował z listy partii Nowoczesna, wielu jego ówczesnych kolegów dołączyło do współtworzonej przez PO Koalicji Obywatelskiej. A sam Lubczyk teraz jest w jednym klubie z politykami PSL, którzy od 2007 roku tworzyli wspólny rząd z Platformą Obywatelską. - Nie wyobrażam sobie być w jednym konglomeracie z Razem czy z lewicową Platformą. Jako Radosław Lubczyk w roku 2015 startowałem w sprzeciwie do Platformy Obywatelskiej, więc dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby być z Platformą Obywatelską na jednych listach do parlamentu - zapowiedział.W 2015 roku Radosław Lubczyk startował z listy partii Nowoczesna, wielu jego ówczesnych kolegów dołączyło do współtworzonej przez PO Koalicji Obywatelskiej. A sam Lubczyk teraz jest w jednym klubie z politykami PSL, którzy od 2007 roku tworzyli wspólny rząd z Platformą Obywatelską.