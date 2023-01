Zachodniopomorscy strażacy będą mieli nowe wozy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej podpisała umowy na zakup pięciu elektrycznych samochodów oraz ładowarek do nich.

Samochody trafią do Szczecina, Koszalina, Stargardu i Wałcza. Z nowym sprzętem łatwiej jest dbać o bezpieczeństwo mieszkańców - mówi starszy brygadier Robert Tarczyński, komendant miejski PSP w Szczecinie.



- Samochody się starzeją i musimy je wymieniać. Dzięki wsparciu takie auta otrzymujemy na bieżąco. Te samochody niewątpliwie w sposób ogromny wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców naszych miast - powiedział.



Polski strażak nie musi się wstydzić na tle swoich kolegów z Europy i Świata - zaznacza europoseł PiS, były minister spraw wewnętrznych, Joachim Brudziński.



- Polscy strażacy, w tym w znacznej mierze strażacy zachodniopomorscy, to dzisiaj czołówka światowa jeżeli chodzi o poziom wyszkolenia, ale też i wyposażenia - ocenił Brudziński.



Łączna wartość umów podpisanych przez Komendę Wojewódzką z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska to ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych.