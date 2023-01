Szczecinianin napisał list do papieża. Dostał odpowiedź [ZDJĘCIA]

Fot. Archiwum prywatne

Napisał list do papieża seniora i dostał odpowiedź. Dziś jest w Rzymie, by dziękować za życie Benedykta XVI.

Kamil Baracz z Fundacji Małych Stópek, która organizuje szczeciński Marsz dla Życia w 2020 roku wysłał do papieża seniora prośbę o modlitwę i podpisanie książek. Po sześciu tygodniach otrzymał odpowiedź.



- Zwrócone i podpisane własnoręcznie przez Benedykta XVI książki. I Bóg mu zapłać za to. To takie proste podejście do człowieka - ocenił.



Kamil pojechał do Rzymu i chce dziękować m.in. za dar nauczania Benedykta XVI.



- Encykliki, książki, prace naukowe... Dorobek i styl jego pontyfikatu jest tak ogromny, że można powtórzyć słowa , które były użyte na pogrzebie św. Jana Pawła II: "santo subito" - "święty natychmiast" i prosić za jego przyczyną o pokój na Ukrainie, o pokój na świecie - dodał Kamil Baracz.



Papież Benedykt XVI błogosławił też szczecińskim obrońcom życia.



- W 2010 roku na rozpoczęcie Marszu dla Życia i też na pielgrzymce obrońców życia do Rzymu w 2011 roku. Trzeba tu też wspomnieć o encyklice "Bóg jest miłością" - "Deus caritas est" papieża Benedykta, która została przepisana na materiał przez szczecińską młodzież i właśnie była niesiona na Marszu dla Życia w Szczecinie - wspominał.



Pogrzeb papieża-seniora w czwartek.