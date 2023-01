To oni strzelali do autobusów i tramwajów w Szczecinie. Nieletni w rękach policji

Strzelali do autobusów i tramwajów w Szczecinie, już są w rękach policji.

Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie trzech nieletnich - mają od 14-16 lat. Dwóch z nich to uciekinierzy z Młodzieżowych Ośrodków-Wychowawczych, a najmłodszy z nich uciekł z domu. Ich sprawą teraz zajmie się Sąd Rodzinny.Do zatrzymania konieczne było siłowe wejście do jednego z mieszkań w centrum miasta. W lokalu w którym przebywali nieletni, mundurowi ujawnili karabin pneumatyczny ASG, nóż oraz środki odurzające w ilości ponad 20 gramów.Zatrzymani przebywają obecnie w Policyjnej Izbie Dziecka.O rozbitych szybach w pojazdach komunikacji miejskiej informowaliśmy przed świętami - 22 grudnia oraz 2 stycznia. Był to autobus linii 87 na Niebuszewie oraz tramwaje linii nr 1 i 9. ZDiTM szacuje straty na kilka tysięcy złotych.