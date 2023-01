Nowa inwestycja w Gryfii porównywalna z budową stoczni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia R.Stachnik, M.Papke [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

To będzie największa inwestycja, jaką przeprowadzono w Stoczni Gryfia od dziesięcioleci - tak mówi Artur Trzeciakowski, dyrektor generalny stoczni.

Gryfia podpisała kontrakt na budowę infrastruktury potrzebnej do cumowania nowego doku.



- Jedyną inwestycją, którą byłbym w stanie do tego porównać to jest budowa, instalacja doku nr 5. Chociaż patrząc na wielkość inwestycji infrastrukturalnych, czyli zarówno pirs przy "piątce", jak i plac przydokowy to wydaje mi się, że nawet przeliczając wolumen ówczesnych pieniędzy na dzisiejsze, to ta inwestycja będzie większa wartościowa, więc chyba można to porównać tylko z czasami budowy stoczni - powiedział Trzeciakowski.



Sama głębia dokowa, czyli miejsce, gdzie ma się zanurzać nowy dok, ma mieć 17 metrów głębokości. - Budujemy całą inwestycję pod możliwość zacumowania, zainstalowania nowego doku na terenie MSR Gryfia. Żeby tak się stało, potrzebujemy obok głębi dokowej dalb, które będą ten dok utrzymywały. Potrzebujemy rozebrać istniejący pirs, przy którym stał dok nr 1. Na przedłużeniu Nabrzeża Gdańskiego zostanie wybudowany nowy 60-metrowy pirs, do którego zostanie przycumowany nowy dok - mówi Trzeciakowski.



Inwestycje przeprowadzi korporacja Doraco. Ta firma m.in. wybudowała w Szczecinie ośrodek kadłubowy Wulkan w Stoczni Szczecińskiej, a także stadion miejski.