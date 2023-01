SDP broni Radia Szczecin po ujawnieniu faktów o byłym pełnomocniku - pedofilu - marszałka Geblewicza z PO

Pretensje pod adresem dziennikarzy są nie do zaakceptowania - mówi Jolanta Hajdasz ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W ten sposób dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP odnosi się do publikacji polityków Koalicji Obywatelskiej oraz środowisk z nimi związanych, którzy zarzucają Radiu Szczecin błędy przy ujawnieniu prawdy o pełnomocniku marszałka Olgierda Geblewicza skazanym za pedofilię i narkotyki.

Krzysztof F. aktywista LGBT, w urzędzie marszałkowskim zajmował się sprawami uzależnień.Dyskredytowanie dziennikarzy w tej sprawie to próba odwrócenia uwagi od problemu pedofilii - mówi Jolanta Hajdasz. - Dziennikarze działają absolutnie w interesie społecznym, zgodnie z wymogami sztuki dziennikarskiej w ważnej sprawie społecznej, która jest istotna, żeby ją wyjaśnić ze wszystkimi aspektami, które się z tym wiążą.- Mamy do czynienia z wyjątkowo groźnym przestępstwem. Próba jego ukrywania jest nie do obrony - mówi redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz. - Ta sprawa nie jest zakończona i nie jest do końca wyjaśniona. Kto na to zezwolił? Kto mu ułatwiał? To wszystko trzeba wyjaśnić i to jest obowiązek dziennikarza.Krzysztof F. został prawomocnie skazany na 4 lata i 10 miesięcy więzienia.