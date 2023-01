W tym roku mija 10 lat, od kiedy rząd PO-PSL podwyższył wiek emerytalny

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Podniesienie wieku emerytalnego przez Platformę Obywatelską było wielkim oszustwem rządu Donalda Tuska - przekonywali podczas konferencji prasowej zachodniopomorscy politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Parlamentarzyści przypominali, że w tym roku mija 10 lat od momentu, kiedy rząd PO-PSL podwyższył wiek emerytalny do 67 lat dla kobiet i mężczyzn. O czym mówi Michał Jach, poseł PiS. - Dzisiejsza konferencja ma na celu również przypomnieć Polakom taką kwestię. Czy Polacy będziecie wybierać partię, która dotrzymuje słowa, czy wybierzecie taką partię, która jednego dnia mówi, że nie podniesie wieku emerytalnego, a następnego dnia już po wygranych wyborach podnosi.



Prawo i Sprawiedliwość daje wybór Polakom w kwestii przejścia na emeryturę - przypomina Leszek Dobrzyński, poseł PiS. - Był taki czas, kiedy Polacy zostali przymuszeni. To jest przymuszenie do dłuższej pracy. Prawo i Sprawiedliwość jest partią wyboru, jest partią wolności. Daliśmy Polakom wybór: możecie pracować, jeśli osiągnęliście już wiek emerytalny, ale nie jest to przymus.



Parlamentarzysta dodaje że rząd Prawa i Sprawiedliwości wychodzi naprzeciw oczekiwaniom seniorów, miedzy innymi gwarantując każdego roku 13. i 14. emeryturę, a także coroczną waloryzację świadczeń.