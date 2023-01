Są środki na dodatki węglowe. "Węgla wystarczy dla każdego"

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]

45 tys. zł samorząd Świnoujścia zabezpieczył na dodatki węglowe dla mieszkańców. Początek roku przynosi dobre wieści także dla tych, którzy surowiec chcą kupić po tańszej cenie od gminy.

Choć bum na kupno węgla, dzięki ociepleniu, na razie ucichł, to grzać trzeba, bo, jak zapowiadają synoptycy, sroga zima w tym roku jeszcze nadejdzie.



Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia zapewnia, że surowca, który zabezpieczył samorząd, wystarczy dla każdego.



- Węgiel mamy w Świnoujściu. Ponad 100 osób się zgłosiło do MOPR-u. Około 70 jest już obsłużonych, jeśli chodzi o pierwszą transzę, tej półtorej tony. Na składzie, z tego co wiem, jest jeszcze węgiel, tzw. ekogroszek - powiedział Sujka.



Deklarację na kupno tańszego węgla złożyło ok. 100 wyspiarzy, ale znacznie więcej mieszkańców ubiega się o finansowy dodatek. - Część fundusze już otrzymała, ale są i tacy, którzy na wypłatę jeszcze czekają - mówi Gabriela Poniedziałek-Petruk, dyrektorka MOPR w Świnoujściu. - Wysokość tego dodatku, to 3 tys. zł dla siedmiu osób, które złożyły wnioski i w międzyczasie uzupełniły te wnioski.



Zabezpieczone w budżecie miasta 45 tys. zł, to fundusze z ubiegłego, które nie zostały wykorzystane.