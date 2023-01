Pogrzeb papieża-seniora. Kościół żegna Benedykta XVI

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Dziś pogrzeb Benedykta XVI. Papież-senior zmarł w ostatnim dniu 2022 roku. Miał 95 lat.

Kierował Kościołem Katolickim po śmierci Jana Pawła II od 2005 do 2013 roku. Potem zrzekł się urzędu, ze względu na stan zdrowia. Dziś w Rzymie na uroczystościach pogrzebowych są też świeccy i duchowni ze Szczecina.



18 godzin w samochodzie spędzili salezjanie ze Szczecina, którzy pojechali na pogrzeb. W sumie uroczystą mszę św. pogrzebową ma koncelebrować ponad trzy tysiące księży - mówi salezjanin ks. Mariusz Wencławek, proboszcz parafii św. Jana Bosko w Szczecinie. - Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za całą jego służbę Kościołowi i też ten czas, kiedy był razem ze św. Janem Pawłem II tak mocno zaangażowany w obronę wiary, wierności Kościoła nauce, Objawieniu Pańskiemu. Ufamy, że dziedzictwo, które pozostawia papież-senior przypominające nam przede wszystkim też o wielkim znaczeniu chrześcijańskiej miłości będzie przez nas zachowane w dalszym ciągu.



Kamil Baracz z Fundacji Małych Stópek, już w środę pożegnał Benedykta XVI. - Jak wchodziłem do Bazyliki św. Piotra było czuć ducha modlitwy. Cały czas był odmawiany różaniec w różnych językach. Wychodząc z Bazyliki św. Piotra byłem wdzięczny Panu Bogu za to, że osobiście mogłem pożegnać papieża Benedykta - powiedział Kamil Baracz.



W pogrzebie weźmie też udział metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga.



Kilkunastu przywódców państw, wśród nich prezydent Andrzej Duda, ale także premier Mateusz Morawiecki znajdą się w gronie uczestniczących w pogrzebie Benedykta XVI w Watykanie. Delegacje oficjalne z Włoch i Niemiec i nawet 100 tysięcy wiernych. Tak będzie wyglądał Plac świętego Piotra w Watykanie podczas pogrzebu Benedykta XVI. Msza pogrzebowa emerytowanego papieża, której będzie przewodniczył Ojciec Święty Franciszek, rozpocznie się o 9:30.