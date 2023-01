Ostrzeżenie przed silnym wiatrem, wróci zima

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Synoptycy ostrzegają przed intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Zapowiadają także powrót zimowej pogody.

Jak powiedziała Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w województwach pomorskim i zachodniopomorskim do południa może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy, na pozostałym obszarze Polski opady będą słabsze.



Synoptyk przypomniała o ostrzeżeniach przed silnym wiatrem. - Na północy i północnym-wschodzie będą opady deszczu i deszczu ze śniegiem.



W Polsce południowej, zachodniej i centralnej prędkość wiatru może zbliżać się do 80 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia będą obowiązywały najpóźniej do północy - mówiła Ewa Łapińska. Temperatura maksymalna wyniesie od sześciu stopni na północy kraju do dziewięciu stopni na południu, zachodzie i w centrum. Chłodniej będzie tylko w dolinach górskich, tam pięć stopni.



W piątek i sobotę śnieg może padać także w centrum i na zachodzie Polski. Na północy i północnym wschodzie może wystąpić oblodzenie.