Ferie z WOT [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kierujemy tę akcję do uczniów i nauczycieli - tak żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej zapraszają do wzięcia udziału w programie "Ferie z WOT".

Przez dwa tygodnie kandydaci na "terytorialsów" będą uczyć się orientacji w terenie, obsługi broni palnej oraz taktyki wojskowej.



Termin przeprowadzenia szkolenia nie jest przypadkowy - mówi Marcin Górka z 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej: - Jest adresowany przede wszystkim do uczniów i nauczycieli. To grupa szczególnie przez nas pożądana w wojsku, stąd organizujemy wakacje i ferie z WOT.



Porucznik Paweł Kondela podkreśla, że projekt skierowany jest do wszystkich chętnych, jednakże najlepiej pracuje się z kandydatami zainteresowanymi wojskiem.



- Z nimi nie ma żadnych problemów, oni podchodzą do tematu bardzo entuzjastycznie, są zdyscyplinowani już na tym poziomie podstawowym - dodaje Kondela.



Na "Ferie z WOT" można zapisać się przez stronę internetową Wojsk Obrony Terytorialnej. W Zachodniopomorskiem ferie odbędą się w tym roku w terminie od 13 do 26 lutego.