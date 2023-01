Żołnierze WOT-u zachęcają do ferii z karabinem [WIDEO]

Uczniowie i nauczyciele zachęcają do wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej.

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach zdecydowali się opowiedzieć nam o służbie w szeregach "terytorialsów".Dla Szeregowego Mateusza Potaśnika, ucznia Zespołu Szkół w Policach, WOT jest etapem przed przejściem na zawodowstwo: - Tam poszedłem się tylko doszkolić. Służę w WOT ponad rok. Jest tutaj jak w wojsku, wchodzi się i robi się swoje. Podoba mi się, a robię to już od roku...Chorąży Radosław Gołczyński, który na co dzień jest nauczycielem klas mundurowych do służby przekonuje również nauczycieli: - Wielu nauczycieli namówiłem do tego, aby wstąpili do Wojsk Obrony Terytorialnej, nawet jeden z nich jest mistrzem WOT-u w pływaniu."Ferie z WOT-em" wystartują 13 lutego i potrwają do 26 lutego. Można się na nie zapisać poprzez stronę internetową Wojsk Obrony Terytorialnej.