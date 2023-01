Czy przedsiębiorcy chcą euro? Pytamy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

66 procent Polaków sprzeciwia się przyjęciu euro przez Polskę - tak wynika z ostatniego sondażu Instytutu Badawczego Pollster.

Przyjęcie nowej waluty wpłynie m.in. na przedsiębiorców, kredytobiorców i ceny produktów na sklepowych półkach. 1 stycznia do strefy euro dołączyła Chorwacja. Pomimo zapewnień ekspertów, wielu obywateli zauważyło podwyżki cen usług i produktów. Najbardziej podrożało jedzenie i paliwo - niektóre sieci handlowe podniosły ceny o 10, a nawet 20 procent.



Jak na wprowadzenie euro przez Polskę zapatrują się szczecińscy przedsiębiorcy?



- Osobiście nie jestem za wprowadzaniem euro. Jako kraj nie jesteśmy do tego przygotowani. Na rynku zrobi się duże zamieszanie, drobni przedsiębiorcy dostaną dużo po kieszeni - mówi jeden z przedsiębiorców.



- Zarabiając 3 tys. zł i przeliczając to na euro, jakoś nie widzę tego - dodaje kobieta. - ja się boję tego euro. Chyba i tak nas to czeka. Jest lęk przed wszystkim, co nowe. Zobaczymy.



Ze złotówkami nie dajemy rady, a jak przyjdzie euro, to co będzie? Lepiej nie będzie. Nie jestem wielkim politykiem, ale to, co się dzieje, będzie źle - uważa kolejny mężczyzna.



Tylko dwóch na 10 pytanych przez nas przedsiębiorców było za wprowadzeniem euro do Polski. Na 27 państw w Unii Europejskiej wspólną walutę ma już 20.