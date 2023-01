Posłowie PiS pytają marszałka o byłego pełnomocnika skazanego za pedofilię

Posłowie PiS interweniują w sprawie byłego pracownika Urzędu Marszałkowskiego, skazanego za pedofilię i nakłanianie dzieci do zażywania narkotyków. Posłowie złożyli dziś w Urzędzie Marszałkowskim listę 11 pytań dotyczących tej bulwersującej sprawy.

Przez kilkanaście miesięcy wydarzenia te były ukrywane - mówi Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.- Wszyscy wiemy, że czy to w wypadkach molestowania czy pedofilii, wiele przestępstw jest ujawnianych po czasie. Czyli wtedy, kiedy jakaś sprawa zostaje nagłośniona. Często zdarza się tak, że wypływają kolejne przypadki, zgłaszają się kolejne ofiary. I tutaj ten czas, który został tak naprawdę w jakiś sposób zmarnowany, budzi nasze zaniepokojenie, zdziwienie i oburzenie - mówi Dobrzyński.Posłowie chcą się m.in. dowiedzieć, ile pieniędzy z budżetu województwa zachodniopomorskiego trafiało do organizacji w których działał Krzysztof F. - mówi Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości.- W ciągu ostatnich pięciu lat marszałek województwa zachodniopomorskiego przekazał 1,5 miliona złotych dla organizacji LGBT w regionie. Ile z tych pieniędzy trafiło do stowarzyszenia "Równość na fali" w której działał Krzysztof F.? - pytał Szałabawka.Skazany za pedofilię Krzysztof F. był dyrektorem Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Województwa Zachodniopomorskiego, członkiem Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, ekspertem do spraw przeciwdziałania uzależnieniom, specjalistą terapii uzależnień a także pełnomocnikiem marszałka do spraw uzależnień.Ma prawomocny wyrok 4 lat i 10 miesięcy więzienia.