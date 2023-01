Wideo K Kozioł, montaż Maciej PApke [Radio Szczecin]

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ponad 50. nowych rekrutów wypowiedziało słowa ślubowania.

Teraz odbędą kurs podstawowy, czyli szkolenie, które ma ich przygotować do codziennej pracy policjanta. Odbędzie się ono w Słupsku i będzie trwało pół roku.



Służba w policji to nie tylko patrole - przypomina nadinspektor Tomasz Trawiński, komendant wojewódzki policji w Szczecinie.



- To możliwość służby w pionie kryminalnym, dochodzeniowym, kontrterrorystycznym. To także służba na wodzie, czy z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi - mówi Trawiński.



Po zakończeniu kursu policjanci rozjadą się do komend i posterunków w całym województwie. Tylko w 2022 roku zachodniopomorską policję zasiliło 283 nowych funkcjonariuszy.