Ekonomista: to dobry znak, ale nie koniec inflacyjnych podwyżek

To dobry sygnał, ale jeszcze za wcześnie na otwieranie szampana - tak profesor Jarosław Korpysa komentuje ostatnie dane o inflacji.

Z kolei główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak podkreśla, że drugi miesiąc z rzędu inflacja spadła poniżej najniższych prognoz analityków. Ekspert powiedział, że 2023 rok może stać pod znakiem spadającej inflacji, choć w pierwszych miesiącach roku dynamika cen będzie wyższa z powodu podwyżek cen energii i wycofania części tarczy antyinflacyjnej. Piotr Bujak spodziewa się, że w trzecim kwartale inflacja liczona w ujęciu rocznym spadnie poniżej 10 procent.



To kolejny miesiąc, w którym wysokość inflacji spadła.