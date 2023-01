Wielokrotnie prowadził samochód pomimo sądowego zakazu - teraz trafi do więzienia. Mowa o 57-letnim kierowcy z Ustronia Morskiego.

Mężczyzna nie stosował się do orzeczonego wyroku sądu, według którego miał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 57-latek z Ustronia Morskiego wielokrotnie był zatrzymywany przez miejscowych policjantów, gdy przebywał "za kółkiem".



Mundurowi prowadzili postępowania dotyczące popełnianych przez niego przestępstw, a sprawą ponownie zajął się sąd, który zdecydował o zatrzymaniu mężczyzny. Funkcjonariusze ustalili miejsce jego pobytu. Chociaż 57-latek próbował ukryć się w mieszkaniu, to mundurowi doprowadzili do jego zatrzymania i osadzenia w areszcie.



Wkrótce - zgodnie z decyzją sądu - trafi on do zakładu karnego, w którym spędzi półtora roku.