Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Szczecina

W piątek ulicami Szczecina przejdzie Orszak Trzech Króli. Tradycyjnie dzieje się tak w uroczystość Objawienia Pańskiego w Kościele, które potocznie nazywamy Świętem Trzech Króli.

Mogą wystąpić utrudnienia dla kierowców

al. Papieża Jana Pawła II - pl. Grunwaldzki - al. Papieża Jana Pawła II - pl. Lotników - al. Papieża Jana Pawła II kończąc na pl. Adamowicza. Na czas procesji nastąpi czasowe dynamiczne wyłączenie z ruchu wymienionych ulic.

Przemarsz pod hasłem "Niechaj prowadzi nas gwiazda" poprzedzi wspólne kolędowanie o 11:30 przed szczecińskim magistratem. Pół godziny później rozpocznie się orszak, w którym będą też jasełka.- Wszystkich mieszkańców Szczecina, a także przebywających na terenie naszego miasta gości, zapraszam do tego, aby się włączyć do udziału, żebyśmy mogli wspólnie to szczecińskie święto rodzin przeżywać jeszcze w duchu świąt Bożego Narodzenia - zaprasza ksiądz Michał Mikołajczak, wicedyrektor szkół katolickich i organizator szczecińskiego orszaku.Będzie też zbiórka środków chemicznych do sprzątania dla ośrodków, które zajmują się opieką nad chorymi i dziećmi w Szczecinie.W związku z Orszakiem kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu. Będą też przerwy w kursowaniu autobusów i tramwajów. Przemarsz rozpocznie się o 12:00 na pl. Armii Krajowej, następnie przebiegać będzie ulicami:Jak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, tego dnia nastąpią zmiany w kursowaniu linii tramwajowych 1, 5, 11 i 12 oraz linii autobusowych: 86 i 87. Wstrzymanie i wznowienie ruchu komunikacji miejskiej odbędzie się na polecenie służb nadzoru ruchu ZDiTM.