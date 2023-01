Marszałek odpowiada posłom PiS ws. byłego pracownika skazanego za pedofilię

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz odpowiedział posłom Prawa i Sprawiedliwości w sprawie interwencji poselskiej, która dotyczyła skazanego pedofila Krzysztofa F. - byłego pracownika Urzędu Marszałkowskiego.

Urząd Marszałkowski zareagował bezzwłocznie na zaistniałą sytuację - uważa marszałek województwa. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości oskarżają urząd o tuszowanie sprawy.Na pytanie, czy w omawianej sprawie zostało przeprowadzone wewnętrzne postępowanie wyjaśniające - marszałek odpowiedział posłom PiS, że nie, ponieważ do łamania prawa nie dochodziło na terenie Urzędu Marszałkowskiego, ani w ramach pełnionych obowiązków.Marszałek przyznaje, że stowarzyszenie "Równość na Fali", w którym działał skazany za pedofilię Krzysztof F., otrzymało na dwa programy 35 tysięcy złotych i 39 tysięcy złotych.Urząd Marszałkowski zaprzecza też, aby korzystał z usług lokalu gastronomicznego, należącego do Krzysztofa F. Marszałek poinformował również, że po informacji o popełnieniu przez F. przestępstwa, zawiesił go w czynnościach i zwolnił, a także wystąpił do Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie i wyrzucenie mężczyzny z Platformy Obywatelskiej.