6 stycznia Kościół Katolicki obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Święto Trzech Króli.

Nawiązuje ono w swej symbolice do pokłonu mędrców ze Wschodu, którzy przybyli z darami do narodzonego Jezusa. To także reprezentanci każdego z nas, przedstawiciele różnych narodów.To święto jest ważne dla katolików, bo Bóg objawia się jako człowiek - mówi ks. Robert Mrozowski z parafii pw: - Chrystus przychodząc na świat też stał się człowiekiem, podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. Bóg który doświadcza - tak po ludzku - tego wszystkiego czego my doświadczamy w naszej codzienności i przez to staje się dla nas tak bliski...Poświęconą w kościele kredą oznaczamy drzwi naszych domów pisząc cyfry nowego roku oraz inicjały tradycyjnych imion świętych Mędrców (K+M+B), lub pisane w wersji łacińskiej (C+M+B). Te ostatnie tłumaczy się dodatkowo jako "Christus mansionem benedicat" ("Chrystus mieszkanie błogosławi").- To oznaczenie domów ma coraz większe znaczenie, bo mówi nam o tym kim jesteśmy, kogo wyznajemy i w kogo wierzymy, że jesteśmy chrześcijanami, nie wstydzimy się tego i że Bóg jest panem naszego życia - dodaje ks. Robert Mrozowski.Dary złożone przez królów mają swoją symbolikę. Złoto to władza nad światem, kadzidła to boskość, a mirra to zapowiedź męki i śmierci na krzyżu.Dla katolików 6 stycznia to dzień, w którym mają obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej.