Orszak Trzech Króli na ulicach Szczecina

Dziś w Kościele uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie zwana Świętem Trzech Króli.

Ulicami Szczecina przejdzie Orszak Trzech Króli pod hasłem "Niechaj prowadzi nas gwiazda". Kolędowanie rozpocznie się o godz. 11:30 przed szczecińskim magistratem. Pół godziny później rozpocznie się orszak, w którym będą też jasełka.Trzej królowie na koniach poprowadzą uczestników do szczecińskiego Betlejem, które obędzie usytuowane na Placu Pawła Adamowicza - mówi Ks. Michał Mikołajczak, wicedyrektor szkół katolickich i organizator szczecińskiego orszaku: - Tam będzie druga odsłona jasełek, pokłon Trzech Króli Dzieciątku Jezus, a także złożenie darów.Każdy może przynieść coś od siebie. - W tym roku będziemy prowadzić zbiórkę środków chemicznych do prania i sprzątania, które przekażemy do ośrodków, które zajmują się opieką nad chorymi i dziećmi na terenie naszego miasta Szczecin - dodaje Ks. Michał Mikołajczak.Śpiew kolęd poprowadzi szczeciński chór "Na dziecięcą nutę". Mówi Eliza Nowakowska, jego dyrygentka: - Zaśpiewamy mnóstwo kolęd, pastorałek, piosenek o tematyce bożonarodzeniowej. Mam nadzieję, że zachęcimy państwa do wspólnego kolędowania, śpiewania, ale i świętowania...Będzie też zbiórka na cele misyjne. W tym roku to przedszkole prowadzone przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w Damaszku, na terenie Syrii.