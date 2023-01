Opozycyjni radni pytają Piotra Krzystka o oszczędności

Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W piśmie radni PiS zarzucają Piotrowi Krzystkowi "zabiegi PR-owe, które mają na celu pokazywanie biedy Szczecina".

Z jednej strony - wyłączanie fontann, z drugiej - spotkanie noworoczne z radnymi w jednym z ekskluzywnych hoteli - to można przeczytać w ich interpelacji.



Wśród wymienionych przykładów pomysłów na oszczędności wymieniane są: brak lampek na choince przy budynku Urzędu Miasta, zmniejszanie finansowania dla instytucji kulturalnych w Szczecinie czy wyłączanie fontann w lato.



Opozycja twierdzi, że są to działania tylko na pokaz, gdyż w "rzekomo trudnym budżetowo" 2023 roku, prezydent ma w planach modernizację gmachu urzędu czy spotkanie noworoczne w jednym z hoteli.



Pod wczoraj złożoną interpelacją - z pytaniami do prezydenta - podpisali się wszyscy szczecińscy radni PiS.