"To wydłuży życie pacjentów onkologicznych"

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

O głównych założeniach projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej dyskutowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Jak podkreślał dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, zmienić ma się przede wszystkim podejście do pacjenta: - Główną korzyścią i zmianą - o której mówi minister - to jest to, że w środku modelu jest pacjent, a nie lekarz czy szpital. Dla pacjenta mamy dobrać odpowiednią formę terapii, mamy dostosować i zaproponować właściwe ścieżki terapeutyczno-diagnostyczne.



Jak dodaje kierownik zakładu diagnostyki obrazowej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie dr Mariusz Holicki - usprawnienie systemu ochrony zdrowia znacznie przedłuży życie pacjentów.



- Wprowadzając nowe terapie i rozwiązania lecznicze, my automatycznie wydłużamy życie tych pacjentów. Populacja pacjentów - którzy są w dalszym leczeniu - rośnie, a wyzwaniem jest to, aby ich w sposób należyty "wchłonąć" i wprowadzić w odpowiednią terapię - tłumaczy Holicki.



Narodowa Strategia Onkologiczna, w skład której wchodzi program Krajowej Sieci Onkologicznej, na lata 2020-30 ma kosztować łącznie 5,1 mld zł.