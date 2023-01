Fot. pixabay.com / sabinevanerp (CC0 domena publiczna)

W ubiegłym roku swój związek sformalizowało 531 par w tym mieście. To najwięcej od trzech lat...

Miniony rok podsumował stargardzki Urząd Stanu Cywilnego. Urzędnicy dodają, że 70 ślubów odbyło się poza urzędem.



Do tego w 2022 roku, w gminie na świat przyszło 400 małych stargardzian i stargardzianek. To z kolei o 35 mniej, niż rok wcześniej... Najczęściej wybierane imiona to: Zofia, Hanna, Maja, Pola, Antoni, Franciszek, Kacper i Filip. Zameldowanych w mieście jest ponad 60 tysięcy osób.



W 2022 w gminie zmarło 779 mieszkańców, to o ponad setkę mniej niż w 2021.