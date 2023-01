Sukces "Paczuszki dla Maluszka"

Fot. pixabay.com / RitaE (CC0 domena publiczna)

Artykuły za ponad 13 mln złotych zebrali organizatorzy akcji "Paczuszka dla Maluszka". To o 3 mln więcej niż rok temu.

Artykuły kosmetyczne i chemii gospodarczej trafiły m.in. do domów dziecka, domów samotnej matki, hospicjów perinatalnych i wielu innych ośrodków, w których znajdują się potrzebujące dzieci. Sukcesem zakończyła się także zbiórka w ramach innych przedświątecznych akcji.



Prawie 340 ośrodków w całej Polsce otrzymało pomoc w ramach "Paczuszki dla Maluszka" - mówi ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek.



- Mimo tego kryzysu, a także inflacji, Polacy byli tak samo hojni dla maluszków, jak w tamtym roku. Niewątpliwie jest to fenomen fundacji Małych Stópek, mam nadzieję, że w następnych latach będzie się on powtarzał - dodaje ks. Kancelarczyk.



Fundacja Małych Stópek przeprowadziła jeszcze dwie inne udane akcje. - "Paczka dla ubogiego" - w tamtym roku takich paczek udało nam się przygotować pięć tysięcy, na które składała się: kawa, skarpety, szampon i czekolada. A w tym roku zostało przekazanych ze Szczecina osiem i pół tys. paczek w różne miejsca Polski - podkreśla ks. Kancelarczyk.



W ramach akcji "Tak niewiele" z kolei przygotowano prawie dwa tysiące prezentów dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z Domów Pomocy Społecznej, a także dla Domów Samotnej Matki.