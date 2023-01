Od jutra nie przejedziemy ul. Kolumba w Szczecinie

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Chodzi o odcinek od stacji paliw Orlen aż do dworca głównego PKP. Całkowite zamknięcie tego fragmentu ulicy Kolumba związane jest z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy torowisk tramwajowych.

To nie jedyna zmiana. Kolejną będzie całkowite zamknięcie także tzw. górnego tarasu. Chodzi o ulicę bezpośrednio przylegającą do wejścia głównego dworca PKP - mówi Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie.



- To jest z jednej strony plus, z drugiej minus - zależy z której strony będziemy jechać. Natomiast ulgą dla kierowców będzie otwarcie Ucha Sternickiego, możliwość przejazdu nabrzeżem Wieleckim do Dworca Głównego. Natomiast będziemy jechali tym dolnym tarasem, czyli bliżej Odry, mniej więcej do Wyspy Jaskółczej, wtedy będziemy musieli zawrócić, ponieważ przejazd przez ulicę Kolumba będzie niemożliwy - dodaje Pieczyńska.



Od jutra zmiany dotyczyć będą także pasażerów szczecińskiej komunikacji miejskiej. Przede wszystkim korzystających z linii autobusowej nr 75. Od niedzieli końcowy przystanek dla siedemdziesiątki piątki wraca na ulicę Kolumba. Umiejscowiony zostanie w pobliżu tzw. kładki.