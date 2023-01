Owacyjne przyjęcie artystów Narodowego Forum Muzyki w Złotej Sali Filharmonii [ZDJĘCIA]

Wrocławska Orkiestra Barokowa i Chór Chłopięco-Męski Narodowego Forum Muzyki pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka w Złotej Sali Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Fot. Marcin Bielecki

Burzą braw i bisem zakończył się wczorajszy koncert w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Na scenie Złotej Sali zabrzmiało jedno z największych arcydzieł muzyki klasycznej - monumentalne Oratorium na Boże Narodzenie BWV 248 Jana Sebastiana Bacha.



Przedstawiliśmy pierwszą, piąta i szóstą kantatę tego dzieła. Ostatnia była napisana właśnie na Święto Trzech Króli - powiedział prof. Andrzej Kosendiak - dyrygent.



- Ja się cieszę, że w Polsce coraz częściej z okazji Świąt gramy muzykę Bacha, nie tylko kolędy, które są piękne i śpiewam je w domu z rodziną, ale również dzieła Jana Sebastiana Bacha. To jest szczyt arcydzieła światowej muzyki w sposób niezwykły czczący wydarzenie, jakim było narodzenie Chrystusa w Betlejem - uzupełnił profesor.



Jestem ogromnie szczęśliwy, że usłyszeli Państwo ten utwór w wykonaniu wspaniałych solistów w składzie międzynarodowym z artystami Narodowego Forum Muzyki - dodał dyrygent.



- Nie musimy się do niczego przekonywać. Mamy bardzo podobną wizję tej muzyki, więc jest to wielka przyjemność pracować z nimi i przekazywać publiczności wszystko to, co w tej muzyce jest wspaniałego. Tak właśnie również było w Szczecinie - podsumował prof. Andrzej Kosendiak.



Oratorium Jana Sebastiana Bacha powstało w 1734 roku - w czasie, gdy kompozytor pełnił funkcję kantora w lipskim kościele św. Tomasza, natomiast prawykonanie, na przełomie 1734 i 1735 roku.



Więcej o koncercie w niedzielnym magazynie „Trochę kultury” Radia Szczecin.



Wykonawcy

• Wrocławska Orkiestra Barokowa (kierownictwo artystyczne Jarosław Thiel)

• Chór Chłopięcy Narodowego Forum Muzyki (kierownictwo artystyczne Małgorzata Podzielny)

• Chór Narodowego Forum Muzyki (kierownictwo artystyczne Lionel Sow)

• Aleksandra Turalska - sopran

• Piotr Olech - kontratenor

• Vojtěch Semerád - tenor

• Tomáš Král - baryton



• Andrzej Kosendiak - dyrygent



Program

Johann Sebastian Bach - Oratorium na Boże Narodzenie BWV 248

• Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage - kantata BWV 248/1

• Ehre sei dir, Gott, gesungen - kantata BWV 248/5

• Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben - kantata BWV 248/6