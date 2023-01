Boże Narodzenie w cerkwi [ZDJĘCIA]

Grekokatolicy i prawosławni świętują Boże Narodzenie.

Po piątkowej Wigilii - około 500 wiernych wyznania prawosławnego zebrało się w Cerkwi pod wezwaniem św. Mikołaja w Szczecinie, by uczestniczyć w porannej liturgii.Następnie udadzą się do domów - by wspólnie zasiąść przy świątecznych stołach.- Dzisiaj świętujemy z najbliższymi - mówią wierni: - Bardzo rodzinnie, bo to święta szczególne, Chrystus się rodzi w naszych sercach. - Spędzamy święta podobnie do katolików, jest choinka, są prezenty, wczoraj była Wigilia. Są potrawy, ale bez mięsa. - Najpierw idziemy do cerkwi na świąteczną liturgię, odmawiamy modlitwy, śpiewamy kolędy i wracamy do naszych stołów, przy których dalej składamy sobie życzenia. - Nasza rodzina nie jest tutaj w całości, moje dziecko zostało w Ukrainie, tak samo siostra z rodziną. Bardzo za nimi tęsknię.Wierni wyznania prawosławnego oraz grekokatolicy kierują się kalendarzem juliańskim, w którym Boże Narodzenia przypada 13 dni po świętach katolickich.Jedno z najważniejszych świąt - Objawienia Pańskiego, zwane świętem Jordanu - zamyka okres bożonarodzeniowy u chrześcijan wschodnich. Przypada ono 19 stycznia.