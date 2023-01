Rady Osiedlowe z mniejszym budżetem. Będzie apel do prezydenta [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Przewodniczący Rad Osiedlowych Szczecina apelują o przywrócenie pierwotnych budżetów ich jednostkom.

Fundusze przeznaczane są m.in. na organizację festynów oraz innych działań integrujących lokalną społeczność.



- W przyjętym budżecie na 2023 rok środki zostały okrojone o 300 tys. złotych, co w przeliczeniu na różne osiedla pozwala dysponować na cały rok kwotą 6 tys. złotych - mówi Arkadiusz Lisiński, przewodniczący Rady Osiedla Żelechowa. - Za 6 tys. zł w dzisiejszych czasach można zrobić jeden dobry festyn.



- Budżet został obcięty przed pandemią. W 2023 roku miał wrócić do swojej pierwotnej sumy, jednak tak się nie stało. Teraz organizacja festynów, wigilii dla potrzebujących jest niemożliwa - mówi Krzysztof Romianowski, szczeciński randy PiS. - Budżety zostały obcięte o 50 procent. My, jako klub radnych Prawa i Sprawiedliwości podczas sesji budżetowej składaliśmy wnioski, żeby te budżety były przywrócone i żeby funkcjonowało to jak powinno. Niestety głosami Platformy Obywatelskiej i Koalicji Samorządowej Piotra Krzystka zostały one obcięte.



Na noworocznym spotkaniu organizowanym przez Radę Miasta w Hotelu Atrium w Szczecinie, które odbędzie się 10 stycznia, przewodniczący szczecińskich rad osiedlowych, zwrócą się z prośbą o spotkanie z prezydentem miasta Piotrem Krzystkiem, by omówić kwestie budżetowe.



Obszar Szczecina podzielony jest na cztery dzielnice, w granicach których działa łącznie 37 rad osiedli.