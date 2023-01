Prognoza na najbliższe dni. Stabilizacja w pogodzie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Najbliższe dni przyniosą stabilizację pogody. Wciąż nie widać zimowej aury poza północnym wschodem kraju - podaje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron.

- Front rozdziela zdecydowanie cieplejsze powietrze, które zalega nad przeważającym obszarem kraju od chłodnego powietrza nad północno-wschodnią Polską i stąd tak duża różnica temperatury pomiędzy północnym wschodem, a południowym zachodem Polski.



Ujemna minimalna temperatura w nocy jest spodziewana na północnym wschodzie - od minus 3 do 0 stopni Celsjusza i w kotlinach górskich do minus 6. Na pozostałym obszarze od 1 stopnia w centrum do 4 stopni na zachodzie. Noc będzie mglista, mgły mogą ograniczać widoczność do 200 metrów.