Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Poszukiwany przez policję wpadł jako sprawca awantury domowej. Na interwencję, z powodu agresywnego zachowania 33-latka, zostali skierowani stargardzcy policjanci.

Zgłaszająca uskarżała się na agresywnego partnera. Na miejscu okazało się, że sprawca był poszukiwany, miał do odbycia karę więzienia.



Mundurowi zatrzymali go i przewieźli do zakładu karnego.