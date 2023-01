Benedykt XVI "santo subito"?

Jeśli chodzi o wierność prawdzie to Benedykt XVI zasługuje na miano świętego - mówi ks. prof. Grzegorz Chojnacki.

Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego podsumowuje pontyfikat zmarłego w Sylwestra papieża seniora i zastanawia się nad stawianym publicznie pytaniem "Santo Subito?" W czwartek tysiące wiernych z całego świata pożegnało Benedykta XVI.Mamy do czynienia z człowiekiem, który miał prostotę wiary i mądrość mędrców - podkreśla ks. prof. Grzegorz Chojnacki: - Benedykt XVI miał wiarę prostą jak ci pastuszkowie, którzy usłyszeli od anioła, że narodził się pan... I nie popadli w lenistwo, tylko wstali i ruszyli z ciekawością. A z drugiej strony on jest jak jeden z tych mędrców, którzy przybyli ze Wschodu i zobaczyli, że wszelkie znaki na niebie pokazują, że ktoś się narodził szczególny i trzeba podążać tą drogą prawdy i naukową.Najtrudniejszym wyzwaniem było to, że nie było kandydata po Janie Pawle II, który mógłby sprostać wyzwaniom kontynuacji pontyfikatu. Udało mu się to bardzo dobrze - dodaje ks. Chojnacki: - Kontynuował, to działanie w Kościele na pewno nie ze względu na karierę, ale na sumienność i wierność wobec Kościoła. Chciał też zachować siebie...Cała rozmowa z księdzem prof. Grzegorzem Chojnackim na radioszczecin.pl/religia