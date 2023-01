Chrzest dorosłych w Szczecinie

Chrzest dorosłych. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Osoby dorosłe mogą przygotowywać się do Chrztu Świętego w Kościele w Archidiecezjalnym Ośrodku Katechumenalnym, który działa przy Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie.

Ośrodek prowadzony przez siostry jadwiżanki wawelskie działa już ponad 10 lat. W tym czasie przygotował kilkaset osób do Sakremntów Chrztu Świętego, Bierzmowania i Pierwszej Komunii Świętej.



Aktualnie do Chrztu Świętego przygotowuje się siedem osób. Jeśli popatrzy się na historię ośrodka i zgłoszenia, to przedział wiekowy jest szeroki - mówi siostra Agata, koordynator Archidiecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego przy szczecińskiej katedrze.



- Najwięcej jest zgłoszeń w grupie wiekowej między 25. a 35. rokiem życia, a druga grupa wiekowa jest między 50. a 70. rokiem życia - dodaje siostra.



Ci, którzy teraz przygotowują się do Chrztu Świętego, przyjmą sakrament w Wigilię Paschalną. Czas przygotowania zależy od tego, z jakim doświadczeniem Boga i Kościoła przychodzi się do ośrodka.



- To, co towarzyszy wszystkim spotkaniom, to fakt, że mają one w dużej mierze charakter indywidualny. Takiej osobie towarzyszy więc jedna siostra przez cały czas spotkania i cykl tych katechez. Jeśli mówimy o osobach przygotowujących się do chrztu, to przechodzą one przez ten cykl katechez indywidualnych, a później mają również spotkania grupowe - tłumaczy siostra Agata.



Więcej informacji na stronie parafii katedralnej lub w sekretariacie katedry.