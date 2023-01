Dziś nie przejedziemy ulicą Kolumba w Szczecinie

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Wyłączony z ruchu kierowców został odcinek od stacji paliw Orlen, aż do dworca głównego PKP - mówi Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie.

- Do stacji Orlen będziemy mogli dojechać od ulicy Dąbrowskiego, tam będziemy musieli zawrócić. Dla części mieszkańców będzie warunkowy wjazd, mniej więcej do połowy ul. Kolumba. Nie wolno będzie nam jeździć na pamięć, bo to może spowodować problemy z przejazdem. Przyzwyczajmy się proszę do tej organizacji ruchu, bo ona może trochę potrwać - informuje Pieczyńska.



To nie jedyna zmiana dla kierowców korzystających z ulicy Kolumba. Kolejną jest całkowite zamknięcie tzw. górnego tarasu. Chodzi o ulicę bezpośrednio przylegającą do wejścia głównego dworca PKP.



Wprowadzone od dziś zmiany dotyczą także pasażerów szczecińskiej komunikacji miejskiej. Głównie korzystających z linii autobusowej nr 75, której końcowy przystanek wrócił na ulicę Kolumba. Zlokalizowany został w pobliżu tzw. kładki na torami.



Wszystkie wprowadzane od dziś zmiany związane są z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy torowisk tramwajowych.