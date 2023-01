Tłumy morsów w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeska plaża centralna zapełniła się dziś tłumem morsów. Chociaż Światowy Festiwal morsowania został w tym roku odwołany, to miłośnicy imprezy spotkali się na „Styczniowym Spontanie”.

Początek stycznia to okres tradycyjnej kołobrzeskiej imprezy dla morsów. W tym roku z powodów finansowych Światowy Festiwal Morsowania nie mógł przybrać trzydniowej formy. Kołobrzeski Klub Morsów zaprosił jednak fanów zimowych kąpieli do „Styczniowego Spontanu”.



Na ten apel odpowiedziało ponad 500 osób, które spotkały się przy miejscowym molo, by wspólnie wejść do morza.



Jak zapewniali uczestnicy, nie wyobrażają sobie zimy bez kąpieli w Bałtyku: - Daje to bardzo fajny przypływ adrenaliny. To pokonywanie własnych słabości - świetna sprawa! - Morsowanie wciąga jak narkotyk. Zimą pływać to sama przyjemność. - Jest rewelacyjnie, woda jest super, a atmosfera gorąca.



Światowy Festiwal Morsowania odbywał się w Kołobrzegu przez ostatnich 10 lat. Organizatorzy imprezy zaznaczają, że w przyszłym roku powróci ona w pełnej krasie, a morsy królować będą w Kołobrzegu dłużej, niż przez jeden dzień.