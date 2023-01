Chcesz opróżnić szafę? Jest jeden warunek [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ubrania, płyty, książki, akcesoria dla zwierząt do zdobycia w niedzielę w Hali Odra w Szczecinie.

Swoje stoiska rozstawiły prywatne osoby, które chcą opróżnić swoje szafy. Są także lokalni rzemieślnicy.



Warunek jest jeden: wszystko musi być w duchu less waste. - Chodzi m.in. o to, żeby materiały pochodziły z wiadomego źródła, nie były sprowadzane z Chin, miały jak najmniejszy ślad węglowy, ale nie tylko - tłumaczy Agata Sałata, organizatorka wydarzenia. - Zależy nam na tym, że osoby nie wykorzystywały przede wszystkim zwierząt do produkcji swoich rzeczy. Żeby korzystały z metod upcyklingu i recyklingu.



Sprzedających i zarazem kupujących nie brakuje. - Sprzedaję ubrania, których nie noszę. Mam taką zasadę, że to, czego nie noszę od roku, to sprzedaję. Szafa robi się luźna i jest miejsce na nowe rzeczy - mówią odwiedzający.



To już 11. edycja Less Waste Market w Hali Odra. Impreza potrwa do godziny 17.