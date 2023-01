Podwyższył wiek emerytalny, dalej mówi o emeryturach - bez podatku [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Emerytura bez podatku to jeden z priorytetów dla PSL-u, jeżeli partia wygra wybory. Mówił o tym podczas spotkania z wyborcami w Szczecinie, szef partii Władysław Kosiniak-Kamysz.

O ewentualnych zmianach w wieku emerytalnym nie wspominał. Zaznaczył jednak, że emeryci już swoje zapłacili i emerytura nie powinna być opodatkowana. - Emeryci przez lata pracy naprawdę rozliczyli się z państwem. Oddali już tak wiele. Główny dochód państwa to podatek VAT. I w tym podatku emeryt szybko odda do państwa przynajmniej część tych pieniędzy, jak one ruszą w obieg. Emerytura bez podatku została w części wprowadzona i bardzo dobrze, ale musi być rozszerzona, tak jak my to proponowaliśmy, w pełnym zakresie, emerytura bez składek i bez podatku - powiedział Kosiniak-Kamysz.



10 lat temu koalicja PO-PSL podniosła wiek emerytalny o dwa lata dla mężczyzn i aż o siedem lat dla kobiet.



W październiku 2017 roku rząd PiS przywrócił wiek emerytalny obniżając go dla kobiet do 60 lat a dla mężczyzn do 65 lat.



W Szczecinie Kosiniak-Kamysz mówił także o konieczności budowy mieszkań czy inwestowania w odnawialne źródła energii.