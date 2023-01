Samochód wjechał do rzeki, w środku były dwie osoby

Samochód osobowy wjechał do rzeki Błotnica w gminie Kołobrzeg.

Do zdarzenia doszło przed południem. Pojazd jechał drogą wojewódzką nr 102 i z niewiadomych przyczyn zjechał do koryta rzeki.



W środku były dwie dorosłe osoby, które samodzielnie opuściły auto. Nic im się nie stało. Z samochodu wyciekły płyny, dlatego na rzecze pracowali strażacy. By się nie rozprzestrzeniały, rozłożyli specjalny rękaw.